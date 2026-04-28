ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:35
Γιάννης Μπαζός

28.04.2026 16:57

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

Στην εποχή μας πολλά πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ανατρέπονται. Πολλές βεβαιότητες συντρίβονται, πολλές ερμηνείες ανανεώνονται, πολλά συγκρουσιακά δίπολα μοιάζουν χλωμά στο πέρασμα του χρόνου. Ακόμη και η χρήση της γλώσσας αλλάζει, ακόμη και το χιούμορ αναθεωρείται.

Για παράδειγμα, πολλές από τις παλιές ελληνικές κωμωδίες που αγαπήσαμε, ταινίες που έφερναν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και το χιούμορ μιας άλλης εποχής, χιούμορ άλλοτε σεξιστικό, άλλοτε μειωτικό, κι άλλοτε απλώς «πολιτικά ανάρμοστο», δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι σήμερα θα περνούσαν τη βάσανο της σύγχρονης λογοκρισίας που επιβάλλει η «πολιτική ορθότητα».      

Η αιώνια καταδίωξη

Μια νέα περίπτωση αναθεώρησης, αφορά το διάσημο δίδυμο των «Τομ και Τζέρι!» Το κόνσεπτ ήταν απλό: ένας γάτος κυνηγά ένα ποντίκι με μανία! Η προαιώνια σχέση, το προαιώνιο δίπολο «θηρευτή – θηράματος» σε μια φρενήρη καταδίωξη κινουμένων σχεδίων. Μιλάμε για ένα δίδυμο που έχει μείνει πλέον κλασσικό, χαρίζοντας για δεκαετίες στους πιτσιρικάδες όλου του κόσμου άπειρες στιγμές γέλιου!

Τώρα, όμως, κερδίζει έδαφος μια νέα θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, και η οποία έρχεται να αμφισβητήσει την ως τώρα «προφανή» ανάγνωση και να δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στη σχέση του Τομ και του Τζέρι.

Η θεωρία βασίζεται σε μικρές λεπτομέρειες που όταν επισημάνθηκαν έγιναν viral: Υπάρχουν στιγμές όπου ο Τομ φαίνεται να αποτυγχάνει επίτηδες να εξουδετερώσει τον Τζέρι, υπάρχουν επίσης επεισόδια όπου συνεργάζεται με τον Τζέρι απέναντι σε τρίτους «εχθρούς», αλλά και σκηνές στις οποίες όταν λείπει το ποντίκι, η ζωή του γάτου γίνεται βαρετή. Για πολλούς, αυτό δείχνει μια σχέση εξάρτησης ή μιας φιλία που πηγαίνει κόντρα στη «φύση», η οποία στερεοτυπικά θέλει τη γάτα να προσπαθεί να πιάσει το ποντίκι και να το φάει.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Τομ είχε κάθε λόγο να κρατά τον Τζέρι μέσα στο σπίτι. Χωρίς αυτόν, θα κινδύνευε να χάσει τη «δουλειά» του ως γάτα που κυνηγά ποντίκια. Έτσι, το ατελείωτο κυνηγητό ίσως να ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι ρόλων παρά μια πραγματική σύγκρουση.

Τη νέα αυτή θεωρία ενδυνάμωσαν άθελά τους και οι δημιουργοί του «Τομ και Τζέρι», Τζόζεφ Μπαρμπέρα και Ουίλιαμ Χάνα, δηλώνοντας: «ο Τομ και ο Τζέρι είναι οι καλύτεροι εχθροί…».

Απάντηση μάλλον δεν θα δοθεί ποτέ. Όπως δεν υπάρχει και τέλος στην αιώνια καταδίωξη. Εκεί ίσως βρίσκεται η γοητεία αυτού του καρτούν με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές…

