Τροχαίο δυστύχημα στην Κoρινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε μαζί με τον σύντροφό της

Νέες λεπτομέρειες για το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στο νεαρό ζευγάρι στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την ιατροδικαστική εξέταση η 17χρονη κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Οι συγγενείς της ενημερώθηκαν για την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και συγκλονισμένοι θρηνούν και την απώλεια του εμβρύου που δεν πρόλαβε να γεννηθεί.

