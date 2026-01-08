search
08.01.2026 16:43

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι στην Κορινθία – Δύο νεκροί (Video)

korinthia

Δύο άτομα έχασαν τις ζωές του σε τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας και προσγειώθηκε στην αυλή σπιτιού.

Από την πρόσκρουση έχασαν τις ζωές τους οι δύο επιβάτες, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ανήλικοι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το όχημα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, να περνά δίπλα από την αντλία και στη συνέχεια να «προσγειώνεται» στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Την υπόθεση διερευνά η Ελληνική Αστυνομία. Περίοικοι δήλωσαν ότι οδηγοί νέκαναν κόντρες. 

