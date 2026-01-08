Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

Οι αποκλεισμοί σε τελωνεία, αλλά και εθνικούς δρόμους ξεκίνησαν, με τους αγρότες να κλιμακώνουν για το επόμενο 48ωρο μετά τις απογοητευτικές -όπως τις χαρακτήρισαν- ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης στον κλάδο.

Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω, ενώ και με αφορμή την επικείμενη συμφωνία της ΕΕ για τη Mercosur (που έχει βγάλει στους δρόμους και αγρότες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη) κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις παρά το τελεσίγραφο της κυβέρνησης και την επιμονή από ορισμένα μπλόκα να πάνε άμεσα σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Κομβόι τρακτέρ κατευθύνεται στα Τέμπη

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν ξεκινήσει με κομβόι, προκειμένου να αποκλείσουν με τα τρακτέρ τους και τα δύο ρεύματα στις σήραγγες των Τεμπών.

Κατ’ αυτό τον τρόπο προχωρούν στην υλοποίηση της απόφασης για αποκλεισμό των Τεμπών, κόβοντας στην ουσία τη χώρα στα δύο.

Μπλόκο και στα Μάλγαρα

Έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος των διοδίων οι αγρότες του μπλόκου Μαλγάρων, στο πλαίσιο της 48ωρης «πολιορκίας» που κόβει την Ελλάδα στα δύο. Θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κλιμάκωσης που αποφάσισαν οι αγρότες όλης της χώρας ως ένα «ενιαίο μπλόκο», λίγο μετά τις 12 οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο με τα τρακτέρ τους, που μέχρι πρότινος ήταν παρατεταγμένα δεξιά και στο κέντρο, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Το «παρών» στην κινητοποίηση δίνουν και αγρότες από Βέροια, Γυψοχώρι και Νάουσα, λέγοντας πως η μσζικότητα είναι ο βασικός κοινός παρονομαστής του φετινού αγώνα. Σύμφωνα με το thessnews.gr μέλη φοιτητικών συλλόγων κατέφτασαν με πούλμαν, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της αγροτιάς.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων Κώστας Σέφης δήλωσε ότι «η ενότητα και η μαζικότητα είναι βασικό στοιχείο των φετινών κιμητοποιήσεων και θα συνεχίσει να είναι, μέχρι την τελευταία. Η κυβέρνηση πρέπει αντί να ψάχνει τρόπους να μας διώξει από τον δρόμο, να μας λύσει πραγματικά προβλήματα. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω αν δεν πάρουμε εγγυήσεις και κάποια πράγματα που θα μας δώσουν το δικαίωμα να επιζήσουμε. Για την ώρα οι δρόμοι είναι κλειστοί ας γίνει πρώτα ραντεβού και θα συναποφασίσουμε πως θα το χειριστούμε».

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Μαλγάρων ανέφερε ότι ακολουθώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής, ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό και πως εφόσον κλειστεί το ραντεβού, θα προσέλθουν με ανοιχτούς δρόμους.

«Λέμε ναι στον διάλογο, από χθες τους ζητάμε βροντόφωνα να πάμε να δείξουμε την δυσαρέσκεια μας αυτής της εξειδίκευσης και να διαπραγματευτούμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Αμα θέλει μπορεί, όπως για την Ουκρανία έδωσε ένα βουνό δισεκατομμύρια έτσι πρέπει να σκύψει το κεφάλι της και πάνω σε αυτόν τον τόπο που στηρίζει καθημερινά την κοινωνία παράγοντας φαγητό ασφαλές και φθηνό στους πολίτες. Για αυτό ζητάμε διάλογο άμεσα για να λυθεί και όλο αυτό με τις κινητοποιήσεις και να πάνε όλοι στις δουλειές τους. Ο διάλογος εφόσον κανονιστεί, την ημέρα του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ορθάνοιχτοι ούτως ώστε να φτάσει το μήνυμα γρήγορα και άμεσα στην κυβέρνηση», είπε.

Ποια σημεία έχουν κλείσει οι αγρότες

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκίνησαν τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.

Στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, άρχισαν οι περιορισμοί μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν τον αποκλεισμό στα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Επίσης, σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Στις 10 ξεκίνησε συγκέντρωση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τέλος, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι.

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων με 48ωρους αποκλεισμούς σε Τελωνείο Κακκαβιάς και λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε τη διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.».

«Είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Τόνισε, δε, ότι «αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων».

