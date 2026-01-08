Σταυροδρόμι για τα μπλόκα: Οι αγρότες κόβουν τη χώρα στα δύο για 48ωρο, αλλά ανοίγουν και… δρόμο για διάλογο με προϋποθέσεις

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες όσον αφορά τη συνέχιση του αγώνα τους και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμών από την Πέμπτη, καθώς θεωρούν ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον πρωθυπουργό και πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες είναι απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες δεν οδηγούν προς εκτόνωση την κρίση. Οι αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι αρνητικές, καθώς, όπως επισημαίνουν, ότι ήταν ήδη γνωστά τα μέτρα και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Αναφέρονται σε αιτήματα που απορρίφθηκαν και μεγάλες υποσχέσεις, ενώ στο πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που αυτά που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι σήμερα θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη. Κλείνουν για 48 ώρες τα διόδια των Μαλγάρων, ενώ σε 48ωρους αποκλεισμούς προχωρούν από την Πέμπτη παραγωγοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Νίκης και Ευζώνων.

Ο αγροτικός κόσμος ανέμενε καλύτερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και περισσότερους πόρους προς την κτηνοτροφία και την αλιεία, αντίθετα άκουσε τα ίδια από την πρώτη στιγμή. «Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας…», σημείωσαν καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και να δώσεις απαντήσεις στα 14 αιτήματα που έχουν τεθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές μορφές πίεσης, με 48ωρο μπλακ άουτ, αποκλεισμούς τελωνείων και κομβικών οδικών αξόνων.

Οι αγρότες της Νίκαιας μοιάζουν αποφασισμένοι να υλοποιήσουν την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής και να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών με τρακτέρ την Πέμπτη, ενώ παράλληλα ζητούν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν και οι αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας, ενώ ανοιχτοί είναι και στα Μάλγαρα.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα στην οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να τους παραπέμπει για διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Όπως διευκρινίζεται από κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Οι αγροτοσυνδικαλιστές στη Νίκαια προχωρούν σήμερα Πέμπτη, στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους για τη συνέχεια.

Στην πανελλαδική σύσκεψη θέλουν να υπάρξει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, εξετάζεται αμέσως μετά, μια κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Την Πέμπτη στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ζήτησε κι επίσημα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως λένε, δεν ικανοποιήθηκαν με την εξειδίκευση των μέτρων, χαρακτηρίζοντας ως ψίχουλα την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Επίσης τονίζουν, ότι δεν άκουσαν τίποτα για το εμβόλιο που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, δεν άκουσαν ούτε για τους μελισσοκόμους, αλλά ούτε για τους αλιείς.

Ειδικότερα ο Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «δίνουμε μάχη στα Τέμπη από την Πέμπτη», συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Η κυβέρνηση «πρέπει να επιβάλλει τον νόμο»

Όλα αυτά την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Mega, το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τονίζοντας κατηγορηματικά πως: «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» και πως «η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο».

Στην περίπτωση που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα τόνισε πως «Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνική Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Απογοήτευση

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Νωρίτερα το μεσημέρι ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημείωνε ότι οι αγρότες περίμεναν ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, κάτι που – όπως λέει – δεν συνέβη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αγρότης Παναγιώτης Κατσικογιάννης από τη Βοιωτία κάνει λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό» από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι κανένα βασικό αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας πως η κατάρρευση του αγροτικού τομέα θα πλήξει συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τη συμφωνία Mercosur «ταφόπλακα» για την ελληνική παραγωγή, προειδοποιώντας για εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας που θα πλήξουν την εγχώρια αγορά. Όπως τονίζουν, όποιος κάνει πίσω τώρα «θα λογοδοτήσει σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ όπως είπε οι αγρότες δεν αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας. Αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα. Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση».

«Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες της Καρδίτσας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν και οι αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρομου Ε-65 ενώ, υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό

Οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας τονίζουν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνέλευση του μπλόκου της Καρδίτσας, είχε αποφασιστεί ότι αν δεν ικανοποιούν από τις εξαγγελίες, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.

Από την Πέμπτη οι αγρότες κλείνουν για 48 ώρες τα διόδια των Μαλγάρων

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν από σήμερα, Πέμπτη, στις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τελευταίας σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα και εκφράζει τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Σε 48ωρους αποκλεισμούς προχωρούν από την Πέμπτη παραγωγοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Νίκης και Ευζώνων

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από σήμερα, Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από σήμερα τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 σήμερα έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά σήμερα στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά σήμερα στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Επιστολή ορισμένων… σφραγίδων προς Τσιάρα

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1)

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2)

Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες

Λακωνία

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές.

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αγρότες στα μπλόκα της Στερεάς και Εύβοιας τα μέτρα στήριξης»που εξήγγειλε η κυβέρνηση, προχωρώντας αποφασιστικά στην κλιμάκωση του αγώνα τους και στον 48ωρο ολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου σε κομβικά σημεία.

«Η κοροϊδία της κυβέρνησης συνεχίζεται. Δεν μας είπε τίποτα καινούργιο. Εμείς σε συντονισμό και μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες προχωράμε στην υλοποίηση των αποφάσεων για κλιμάκωση. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε υπομονή, κουράγιο και δύναμη που γίνονται ακόμη μεγαλύτερα από την συγκινητική αλληλεγγύη που βιώνουμε κάθε μέρα στα μπλόκα από το λαό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας και της συντονιστικής του μπλόκου της Αταλάντης.

«Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν καλύπτουν τίποτα. Για παράδειγμα τα 80 εκατομμύρια από την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων, δηλαδή των δικών μας χρημάτων, που θα δοθούν μόνο σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, αντιστοιχούν σε 8 ευρώ το στρέμμα. Μιλάμε για κοροϊδία», σημειώνει ο Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, από το μπλόκο του Κάστρου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μπλόκα σε Στερεά και Εύβοια, προχωρούν από σήμερα Πέμπτη σε κλιμάκωση του αγώνα και υλοποίηση της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων για 48ωρο ολικό αποκλεισμό κομβικών σημείων, τόσο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, όσο και του παράπλευρου οδικού δικτύου, όπως η παλιά εθνική οδός.

Στο επίκεντρο της κλιμάκωσης είναι ο κόμβος του Μπράλου, όπου η γεωγραφική του θέση δίνει τη δυνατότητα να «κόψεις» τη χώρα στα δύο. Ήδη, προετοιμάζοντας την κλιμάκωση οι αγρότες έχουν σχεδιάσει την ενίσχυση του μπλόκου του Μπράλου με δυνάμεις από το μπλόκο της Αταλάντης, αλλά και από τη Θεσσαλία, ώστε να διακοπεί κάθε πρόσβαση μέσω του κόμβου και των παραδρόμων.

Επίσης σε κλιμάκωση του αγώνα με αποκλεισμούς κομβικών σημείων του παράπλευρου οδικού δικτύου και της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας θα προχωρήσουν τα μπλόκα Λιβαδειάς και Θήβας, ενώ αποφασισμένοι για κλιμάκωση και αποκλεισμούς της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα, δηλώνουν οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας, που θα έχουν τη στήριξη των συναδέλφων τους από το μπλόκο της Κηρίνθου στη βόρεια Εύβοια.

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων με 48ωρους αποκλεισμούς σε Τελωνείο Κακκαβιάς και λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Ειδικότερα με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τους ζητεί να παρεμβαίνουν άμεσα για την διακρίβωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών αλλά και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με «την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Ολόκληρη η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα προς τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδίκών της χώρας έχει ως εξής:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

