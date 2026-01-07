search
07.01.2026 12:17

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο – Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης

07.01.2026 12:17
ekav_nyxta (2)
Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε ανήμερα των Φώτων στον Έβρο, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ ένας 25χρονος μετανάστης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μετανάστης εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.

Οι έρευνες των αρχών για το τι ακριβώς έχει συμβεί είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τον τραυματία όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.

Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Κάνει λόγο και για απαγωγή Μαδούρο

Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί – Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα

