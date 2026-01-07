Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί – Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα

Νέο κάλεσμα στη Μαρία Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών απηύθυνε ο Παύλος Ασλανίδης, τονίζοντας ότι «δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα».

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο Π. Ασλανίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «πριν δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα. Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών όχι για την κομματικοποίηση γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Κι απ’ ότι άκουσα το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό».

Ο ίδιος είπε ότι «εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε, συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες “είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα”, αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα», ενώ για τη τρίτη «μαύρη» επέτειο από το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη υπογράμμισε ότι «η κ. Καρυστιανού από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο βέβαια σαν γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει όχι όμως σαν πολιτικό πρόσωπο».

Ο Π. Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι «επειδή άκουσα ότι είπε ότι κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της», ενώ εξήγησε ότι η στάση της Μ. Καρυστιανού «δεν μου προκαλεί απογοήτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή κι ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».

