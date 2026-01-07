search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 10:53

Ξεκίνησε η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους – Τι υποστηρίζουν

07.01.2026 10:53
Η δίκη του 46χρονου αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του ξεκίνησε στην Ευελπίδων.

Πρόκειται για το πρώην ζευγάρι που στα τέλη του 2024 σόκαρε την Ελλάδα καθώς κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Ο αστυνομικός αρνείται τα πάντα, ενώ η σύζυγός του δήλωνε πως ο σύζυγός της την εξανάγκαζε στην κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους.

Η δικογραφία σε βάρος του άνδρα αστυνομικού που έχει αποταχθεί από το σώμα, περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σωματικής κακοποίησης, όπως χτυπήματα με γκλοπ, σφαλιάρες, κλωτσιές, καψίματα με αναπτήρα, ξυλοδαρμούς με ζώνη, καθώς και συνεχή βία σε βάρος της μητέρας των παιδιών.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας θα είναι οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, στις οποίες τα παιδιά έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ιδιαίτερης αγριότητας.

Ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για χειραγώγηση των παιδιών και αποδίδοντας τις καταγγελίες της συζύγου του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

