Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Εκτός ΕΛΑΣ τέθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η -επίσης αστυνομικός- σύζυγός του, που κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, την Παρασκευή συνεδρίασε το πειθαρχικό της ΕΛΑΣ και η απόφαση που ελήφθη ήταν και οι δύο να αποταχθούν.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τριπόλεως και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συνήγορος του αστυνομικού Όθωνας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο εντολέας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν και πως ουδέποτε βίασε ή κακοποίησε τα ανήλικα παιδιά του.

