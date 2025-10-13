Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εκτός ΕΛΑΣ τέθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η -επίσης αστυνομικός- σύζυγός του, που κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους.
Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, την Παρασκευή συνεδρίασε το πειθαρχικό της ΕΛΑΣ και η απόφαση που ελήφθη ήταν και οι δύο να αποταχθούν.
Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τριπόλεως και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συνήγορος του αστυνομικού Όθωνας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο εντολέας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν και πως ουδέποτε βίασε ή κακοποίησε τα ανήλικα παιδιά του.
