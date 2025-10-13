search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:26
13.10.2025 12:14

Θεσσαλονίκη: Μαθητές «διδάσκονται» σε υπόγεια δίπλα σε ενεργούς λέβητες – Οργισμένοι οι γονείς

13.10.2025 12:14
Οργισμένοι οι γονείς παιδιών δύο σχολείων που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, δίπλα σε λέβητες, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Οι υπόγειοι χώροι βρίσκονται ους γονείς μαθητών σε δύο σχολεία του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, το γεγονός ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν μαθήματα σε υπόγειους χώρους, δίπλα σε ενεργούς λέβητες και σωληνώσεις θέρμανσης.

Οι αίθουσες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων, ενώ οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα από τους χώρους διδασκαλίας, καταργώντας κάθε στοιχειώδη κανόνα ασφαλείας.

Και σαν να μη φτάνει αυτό, κατά τη διαδικασία των εγγραφών οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχονται τη φοίτηση των παιδιών τους στα υπόγεια.

Η Μάχη Χατζηδάφνη, πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου του Ευόσμου, το οποίο είναι ένα από τα σχολεία που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, μίλησε στην εκπομπή του MEGA, «Buongiorno» για τα όσα συμβαίνουν.

«Μας ζητούν να υπογράψουμε πως εν γνώση μας τα παιδιά θα είναι στα υπόγεια εκ περιτροπής ανά δύο μήνες το κάθε τμήμα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από διάφορα σχολεία. Στο 3ο ΓΕΛ είναι 5 οι υπόγειες αίθουσες» είπε αρχικά.

«Το θέμα ξεκίνησε όταν επιλέχθηκαν αυτά τα δύο σχολεία να γίνουν Ωνάσεια. Το σχολείο φιλοξενεί γύρω στα 350 παιδιά και με τα Ωνάσεια ένα ποσοστό των παιδιών θα έμενε εκτός του Δήμου. Κάναμε την έρευνα για να δούμε πού θα πάνε αυτά τα παιδιά και διαπιστώσαμε ότι και 50 παιδιά να μείνουν εκτός των Ωνασείων δεν υπάρχει χώρος. Σε αυτές τις αίθουσες είναι από 25-27 παιδιά. Σκεφτείτε μα γίνουν αυτές οι αίθουσες με 30 άτομα και να είναι και υπόγεια. Οι αίθουσες αυτές είναι δίπλα στα λεβητοστάσιο. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες. Αφού κάναμε εξώδικο για τα Ωνάσεια είπαν ότι προσπαθούν» συμπλήρωσε η γυναίκα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 14:26
