Εξιτήριο για τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo – «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» (video)

Εξιτήριο από το Nοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε μετά το ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή (12/10), πήρε το πρωί της Δευτέρας (13/10) ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, ο αρχιεπίσκοπος είπε «όλα καλά, νιώθω καλύτερα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Ιερά Σύνοδος αναφερόταν ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: 15χρονη βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της