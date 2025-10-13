search
13.10.2025 11:12

Εξιτήριο για τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo – «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» (video)

13.10.2025 11:12
arxiepiskopos_ieronimos_new

Εξιτήριο από το Nοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε μετά το ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή (12/10), πήρε το πρωί της Δευτέρας (13/10) ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, ο αρχιεπίσκοπος είπε «όλα καλά, νιώθω καλύτερα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Ιερά Σύνοδος αναφερόταν ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

