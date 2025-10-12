Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά το ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

