Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες με απόφαση εισαγγελέα

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 6χρονου αγοριού από την Ινδία σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πρόκειται για τον πατέρα του παιδιού και δύο υπεύθυνους του ξενοδοχείου.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί στην πισίνα συνεχίζεται.

Η επί του πεδίου έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Το παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

«Ξέφυγε της προσοχής τους»

«Οι γονείς βρίσκονταν στην πισίνα, αλλά δυστυχώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος. «Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας πως το ξενοδοχείο διέθετε ναυαγοσώστη και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. «Ήταν μια ανείπωτη τραγωδία για όλους μας. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, όμως χωρίς αποτέλεσμα», εξήγησε.

