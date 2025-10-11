Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

Το μόλις τεσσάρων ετών παιδάκι φέρεται να πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδί τουριστών από την Ινδία. Το αγοράκι φαίνεται πως είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ οι γονείς του, ηλικίας 33 και 32 ετών, βρίσκονταν επίσης στον χώρο της πισίνας, χωρίς όμως να αντιληφθούν εγκαίρως ότι το παιδί τους βρισκόταν σε κίνδυνο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο πνιγμός του. Εκεί οι γιατροί έπεσαν από πάνω επιχειρώντας να το επαναφέρουν δυστυχώς όμως και μετά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε μυδρίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή του περιστατικού στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούσε το ξενοδοχείο.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος αναζητούν εσπευσμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την άδεια λειτουργίας της πισίνας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και ερευνούν ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη. Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

