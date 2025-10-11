Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν στοιχεία οι Αρχές

Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν οι Αρχές στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χειρόγραφη διαθήκη που έγραψε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λίγες μέρες προτού πεθάνει και η οποία θα συγκριθεί με εκείνη που είχε συντάξει πριν από έναν χρόνο.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν την 5η Οκτωβρίου.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει σε αυτή πως τη συντάσσει σε περίπτωση «απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που μαρτυρά πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται και στα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που αναζητούν στοιχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές που χειριζόταν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η διπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του και στη συνέχεια πυροβόλησε τέσσερις φορές προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα πιο πέρα.

Τρεις από τις σφαίρες τον τραυμάτισαν και τον σκότωσαν, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

Το έργο της αστυνομίας δυσχεραίνει το γεγονός, ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο χώρο, παρά μόνον ένας αυτόπτης μάρτυρας -ανιψιός του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης- ο οποίος είναι και ο μοναδικός που φέρεται να είδε τη στιγμή της επίθεσης.

