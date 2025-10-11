search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 13:40

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν στοιχεία οι Αρχές

11.10.2025 13:40
foinikounta new

Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν οι Αρχές στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χειρόγραφη διαθήκη που έγραψε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λίγες μέρες προτού πεθάνει και η οποία θα συγκριθεί με εκείνη που είχε συντάξει πριν από έναν χρόνο.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν την 5η Οκτωβρίου.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει σε αυτή πως τη συντάσσει σε περίπτωση «απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που μαρτυρά πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται και στα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που αναζητούν στοιχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές που χειριζόταν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η διπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του και στη συνέχεια πυροβόλησε τέσσερις φορές προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα πιο πέρα.

Τρεις από τις σφαίρες τον τραυμάτισαν και τον σκότωσαν, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

Το έργο της αστυνομίας δυσχεραίνει το γεγονός, ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο χώρο, παρά μόνον ένας αυτόπτης μάρτυρας -ανιψιός του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης- ο οποίος είναι και ο μοναδικός που φέρεται να είδε τη στιγμή της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την αστυνομία

Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή απειλώντας τον με σύριγγα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

pisina_2508_1920-1080_new

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

lecorny-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Λεκορνί μετά το νέο διορισμό: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:36
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

1 / 3