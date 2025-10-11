Ρόδος: Σύλληψη 29χρονης για εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας

Στη Ρόδο συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, μια 29χρονη Ελληνίδα, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου να ζητά χρήματα από περαστικούς, έχοντας μαζί της ανήλικο παιδί το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε σκόπιμα προκειμένου να προκαλεί τη συμπόνια πολιτών και τουριστών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι με τη συμπεριφορά της εξέθετε το παιδί σε κίνδυνο, τόσο για τη σωματική του ακεραιότητα όσο και για την υγεία του, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος.

