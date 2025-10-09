Σοκ στην Ιταλία από τις ασύλληπτες πράξεις μια 25χρονης που συνελήφθη για τη δολοφονία των παιδιών της αμέσως μόλις γεννήθηκαν.

Συγκεκριμένα , η 25χρονη που συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας, κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησε. Όλα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.

A Reggio Calabria, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi due neonati, appena partoriti, e di averne nascosto i corpicini in un armadio. Indagato per favoreggiamento il fidanzato.#Tg1 Lorenzo Gottardo pic.twitter.com/RV1G2bGIOk — Tg1 (@Tg1Rai) October 9, 2025

Από ασφυξία ο θάνατος των μωρών

Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, τυλίγοντάς τα σε μια κουβέρτα. Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα της 25χρονης, εξαιτίας της δυσοσμίας που ένιωθε μπαίνοντας στο δωμάτιο. Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.

Uccise i gemelli appena partoriti: arrestata. Si cercano i resti di un altro neonato https://t.co/D7BlyOuyWy — Repubblica (@repubblica) October 9, 2025

Είχε δολοφονήσει κι άλλο βρέφος μαζί με τον σύντροφό της

Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας.

🔵#Reggio Calabria Una giovane è stata arrestata con l’accusa di avere ucciso, soffocandoli, i suoi 2 bambini appena partoriti. Fra le accuse anche quella di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore neonato partorito 3 anni fa. pic.twitter.com/NePt2IRMSv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 9, 2025

Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία, τις ώρες αυτές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, λόγω έντονης αιμορραγίας, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.

