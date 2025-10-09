search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:58
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 21:37

Βέλγιο: Εξαρθρώθηκε τρομοκρατικό δίκτυο που ετοίμαζε επιθέσεις με drone – Πιθανός στόχος ο πρωθυπουργός της χώρας

09.10.2025 21:37
belgio prothipourgos 00- new

Στην εξάρθρωση ομάδας που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτικών, με στόχο κυρώς τον πρωθυπουργό, όπως γράφουν βελγικά ΜΜΕ, προχώρησαν οι βελγικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τρεις νέοι ενήλικες συνελήφθησαν στην Αμβέρσα με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν «τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστικής έμπνευσης» με στόχο «πολιτικούς», στην οποία σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές.

Βελγικές εφημερίδες γράφουν ότι στόχος ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μιας έρευνας για «απόπειρα τρομοκρατικής δολοφονίας και συμμετοχή στη δράση τρομοκρατικής ομάδας» εξήγησε η επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Αν Φράνσεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

«Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι πρόθεσή τους ήταν να διαπράξουν τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστικής έμπνευσης, εναντίον πολιτικών. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο στόχος τους ήταν να κατασκευάσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στο οποίο θα έδεναν ένα φορτίο», πρόσθεσε.

Η εισαγγελία δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τους «πολιτικούς» που είχαν μπει στο στόχαστρο, όμως φλαμανδικά μέσα ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι στόχος ήταν ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον Τύπο, η αστυνομία ερεύνησε ένα σπίτι που απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα από την κατοικία του Μπαρτ Ντε Βέβερ στην Αμβέρσα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ενός υπόπτου βρέθηκε ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, που δεν ήταν ακόμη λειτουργικός, καθώς και ένα σακίδιο που περιείχε μεταλλικές μπίλιες. Στο σπίτι του δεύτερου υπόπτου βρέθηκε ένας εκτυπωτής 3D «για τον οποίο υποψιαζόμαστε ότι θα τον χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσουν αντικείμενα που θα τους χρησίμευσαν στη διάπραξη της επίθεσης», είπε η Φράνσεν.

Οι ύποπτοι είναι όλοι τους ενήλικες, γεννημένοι το 2001, 2002 και 2007. Οι δύο έδωσαν κατάθεση στη δικαστική αστυνομία και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον ανακριτή. Ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος.

