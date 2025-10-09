Ισραήλ: Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την απελευθέρωση 20 ζωντανών ομήρων, νεκροί οι 28 – Το χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σε 72 ώρες θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των Ισραηλινών ομήρων με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει πρώτα τους ομήρους που είναι εν ζωή και θα επιστρέψει τις σορούς όσων απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στη συνέχεια το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ένα σχέδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που εξετάζεται από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ περιλαμβάνει την επιστροφή 20 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 28 άλλων, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

Η αναφορά σε 28 νεκρούς ομήρους δείχνει ότι δύο για την τύχη των οποίων το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκφράσει “σοβαρή ανησυχία”, αλλά δεν είχε κηρύξει νεκρούς, έχουν σκοτωθεί, σημειώνει το δίκτυο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας που δημοσιεύουν ισραηλινά ΜΜΕ, αν η Χαμάς δεν είναι σε θέση να επιστρέψει όλες τις σορούς σε αυτό το διάστημα, η αντίδραση του Ισραήλ θα είναι διαφορετική.

Άγνωστο το τι θα συμβεί με τα επόμενα στάδια

Εάν προχωρήσει η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, θα απελευθερωθούν: 250 Παλαιστίνιοι, που εκτίουν ισόβια στις ισραηλινές φυλακές, 1.700 κάτοικοι της Γάζας που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου χωρίς να έχουν καμία εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και 22 ανήλικοι, που επίσης δεν είχαν καμία εμπλοκή στον πόλεμο.Το Ισραήλ, ακόμα θα επιστρέψει τις σορούς 360 πολεμιστών της Χαμάς.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να εγκρίνει τη συμφωνία. Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα αφού οι ισραηλινές δυνάμεις υποχωρήσουν σε νέες γραμμές στη Γάζα.

Νεφελώδες παραμένει το τι θα συμβεί στα επόμενα στάδια, με το Ισραήλ να αρνείται να αποσυρθεί από τη Γάζα και τη Χαμάς αντίστοιχα να αρνείται να παραδώσει τα όπλα.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ για Γάζα: «Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ δεν φαινόταν ποτέ τόσο πραγματικός: Τι θα συμβεί αν η Γαλλία «εξοκείλει» στην ακροδεξιά

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»