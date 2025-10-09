search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 20:42

Ισραήλ: Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την απελευθέρωση 20 ζωντανών ομήρων, νεκροί οι 28 – Το χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

09.10.2025 20:42
israel

Σε 72 ώρες θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των Ισραηλινών ομήρων με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει πρώτα τους ομήρους που είναι εν ζωή και θα επιστρέψει τις σορούς όσων απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στη συνέχεια το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ένα σχέδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που εξετάζεται από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ περιλαμβάνει την επιστροφή 20 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 28 άλλων, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

Η αναφορά σε 28 νεκρούς ομήρους δείχνει ότι δύο για την τύχη των οποίων το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκφράσει “σοβαρή ανησυχία”, αλλά δεν είχε κηρύξει νεκρούς, έχουν σκοτωθεί, σημειώνει το δίκτυο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας που δημοσιεύουν ισραηλινά ΜΜΕ, αν η Χαμάς δεν είναι σε θέση να επιστρέψει όλες τις σορούς σε αυτό το διάστημα, η αντίδραση του Ισραήλ θα είναι διαφορετική.

Άγνωστο το τι θα συμβεί με τα επόμενα στάδια

Εάν προχωρήσει η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, θα απελευθερωθούν: 250 Παλαιστίνιοι, που εκτίουν ισόβια στις ισραηλινές φυλακές, 1.700 κάτοικοι της Γάζας που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου χωρίς να έχουν καμία εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και 22 ανήλικοι, που επίσης δεν είχαν καμία εμπλοκή στον πόλεμο.Το Ισραήλ, ακόμα θα επιστρέψει τις σορούς 360 πολεμιστών της Χαμάς.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να εγκρίνει τη συμφωνία. Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα αφού οι ισραηλινές δυνάμεις υποχωρήσουν σε νέες γραμμές στη Γάζα.

Νεφελώδες παραμένει το τι θα συμβεί στα επόμενα στάδια, με το Ισραήλ να αρνείται να αποσυρθεί από τη Γάζα και τη Χαμάς αντίστοιχα να αρνείται να παραδώσει τα όπλα.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ για Γάζα: «Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ δεν φαινόταν ποτέ τόσο πραγματικός: Τι θα συμβεί αν η Γαλλία «εξοκείλει» στην ακροδεξιά

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kabul blast
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:31
kabul blast
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

1 / 3