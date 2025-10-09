Ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ δεν φαινόταν ποτέ τόσο πραγματικός: Τι θα συμβεί αν η Γαλλία «εξοκείλει» στην ακροδεξιά

Στην ΕΕ έχουν αναζωπυρωθεί οι ανησυχίες ότι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της, η Γαλλία, θα εξοκείλει στην ακροδεξιά. Στις Βρυξέλλες παρακολουθούσαν αυτήν την εβδομάδα τον έναν μετά τον άλλο τους στενούς συμμάχους του Εμανουέλ Μακρόν να του λένε πως ήρθε η ώρα να παραιτηθεί. Με τον τελευταίο του Πρωθυπουργό να αντέχει μόλις 14 ώρες ο Γάλλος Πρόεδρος δέχεται πρωτοφανή πίεση. Αν προκηρύξει εκλογές μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες είναι πιθανό το Λαϊκό Μέτωπο να θριαμβεύσει.

«Η Λεπέν είναι διαφορετική»

«Η ήπειρος έχει βιώσει πόλεμο, lockdown, μια μορφή ελαφριάς δικτατορίας στη Βουδαπέστη, έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε υπό πολλαπλά σοκ», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. «Η Λεπέν όμως είναι διαφορετική», εκτίμησε, απηχώντας τη διαδεδομένη άποψη στις Βρυξέλλες ότι μια ριζική αλλαγή στην ηγεσία της Γαλλίας θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ακροδεξιά πιέζει τον Μακρόν να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές εντός της εβδομάδας. Τα γεγονότα αυξάνουν επίσης την πιθανότητα να προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές. Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, ωστόσο πλέον έφτασε η στιγμή, που ίσως αναγκαστεί να το κάνει.

Άλωση της ΕΕ από τους λαϊκιστές

Εάν το Εθνικό Μέτωπο «πάρει» την εκτελεστική εξουσία στη Γαλλία, η ΕΕ θα αποκτήσει έναν ακόμα πονοκέφαλο, μεταξύ των Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, Ρόμπερτ Φίκο της Σλοβακία και Αντρέι Μπάμπις της Τσεχίας.

Η «άλωση» της ΕΕ από τους λαϊκιστές εγκυμονεί τον κίνδυνο να εκτροχιαστούν οι πολιτικές του μπλοκ σε κρίσιμους τομείς, όπως στην άμυνα και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Ήδη τόσο ο Όρμπαν όσο και ο Φίκο έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Η Λεπέν έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στο να αυξηθεί η στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Μάλιστα, όταν ο Μακρόν πρότεινε να σταλούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία, τον κατηγόρησε για πολεμοκαπηλία.

Η Λεπέν δεν θα ακολουθήσει τη γραμμή του Μακρόν

Η Γαλλία δεν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Κιέβου, ωστόσο η ρητορική «ηγεσία» του Μακρόν συνέβαλε στο να υπάρξει συσπείρωση γύρω από τη στήριξη του. Παράλληλα, ο ίδιος έπαιξε ρόλο κλειδί στο ανακινηθεί ο διάλογος για την ευρωπαϊκή άμυνα. Με την αποχώρησή του, «αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο — γνωρίζουμε ότι η Λεπέν δεν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή».

Το Εθνικό Μέτωπο έχει αντιταχθεί σθεναρά στην άποψη του Μακρόν πως η Γαλλία θα μπορούσε να μοιραστεί με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ τα πυρηνικά της όπλα ή ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει στρατιωτικούς πόρους για την προστασία τους. Η Λεπέν σε ερώτηση αν τα γαλλικά πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν κάποια μέρα να σταθμεύσουν στη Γερμανία ή την Πολωνία, η απάντησε με κοφτή φράση: «Και μετά τι θα γίνει;»

Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της πως αν εκλεγεί πρόεδρος η Γαλλία θα αποχωρήσει από την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, αν και υποσχέθηκε να συνεχίσει τη συνεργασία με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε βασικές στρατιωτικές αποστολές.

Πόσο πιθανό είναι να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το Εθνικό Μέτωπο

Το «χειρότερο σενάριο» βέβαια είναι πιθανό να μην γίνει πραγματικότητα, καθώς το Εθνικό Μέτωπο έχει επανειλημμένα αποτύχει να περάσει τα «εμπόδια» που το κρατούν μακριά από τη νίκη. Το εκλογικό σύστημα δύο γύρων της Γαλλίας είναι ιδιόμορφο. Το πρώτο κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% των ψήφων στον δεύτερο γύρο για να κερδίσει.

Η Λεπέν δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το όριο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ψηφοφόροι διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων τείνουν να συστρατεύονται πίσω από mainstream υποψηφίους στον δεύτερο γύρο για να κρατήσουν μακριά την ακροδεξιά. Το Εθνικό Μέτωπο, ωστόσο έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του τα τελευταία χρόνια, ελέγχοντας πλέον μαζί με τους συμμάχους της περίπου το ένα τέταρτο των εδρών. Το 2017, όταν ο Μακρόν εκλέχθηκε για πρώτη φορά, είχε μόνο μια χούφτα έδρες.

Ακόμη και στην τρέχουσα πολιτική αναταραχή είναι δύσκολο να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία, δήλωσε ο Mathieu Gallard από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos. Ωστόσο, το λεγόμενο «ρεπουμπλικανικό μέτωπο», στο οποίο άλλα κόμματα συμμαχούν ενάντια στην ακροδεξιά φαίνεται σημαντικά αποδυναμωμένο.



Τα ποσοστά του Εθνικού Μετώπου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέρχονται σε 33%. Εάν το κόμμα της Λεπέν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές, ή πλησιάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, ο προστατευόμενος της, Ζορτάν Μπαρντέλα, θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να διορίσει δική του κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι το Εθνικό Μέτωπο θα προεδρεύσει στη θέση της Γαλλίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, όπου εκπρόσωποι των κυβερνήσεων διαπραγματεύονται νόμους από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

