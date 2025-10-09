search
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση εγκύου: Σε σοκ και οι εργαζόμενοι του «Αττικόν»: «Ήταν φριχτή εικόνα, είχε πάνω από 100 τραύματα με πιρούνι» 

Τρόμο και αγανάκτηση προκάλεσε ακόμη και στους εργαζομένους του νοσοκομείου Αττικόν όπου διακομίστηκε, η θέα της της νεαρής εγκύου γεωργιανής καταγωγής που κακοποιήθηκε βάναυσα με πιρούνι σε όλο το πρόσωπό της από τον σύζυγό της.

«Ήταν φριχτό από που είδαμε. Με τέτοιο μίσος να χτυπάει ο άλλος μια γυναίκα, ειδικά με πιρούνι,να της βγάλει τα μάτια, να τη σκοτώσει… ήταν φριχτή αυτή η εικόνα» δήλωσε στο Σκάι ο Γιάννης Πλαγιανάκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο η γυναίκα έχει δεχθεί αμέτρητα χτυπήματα σε όλο το πρόσωπο στο λαιμό και στα χέρια, «μπορεί και 100». 

Όπως είπε ο κ. Πλαγιανάκος, ο άντρας της «πρέπει να την τρύπαγε με πολύ μίσος» για να βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση. 

«Η γυναίκα ήταν δυόμιση ώρες στο χειρουργείο. Το αριστερό μάτι έχει αρχίσει να βλέπει, ας ελπίζουμε να επανέλθει και το δεξί μάτι που είναι κλειστό και να πάμε όλα καλά» ανέφερε ο ΓΓ του Σωματείου. 

Ο κ. Πλαγιανάκος καταδίκασε την επίθεση και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας και κάλεσε τη δικαιοσύνη να σταθεί στο πλευρό της νεαρής εγκύου. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Γεωργιανός σύζυγος της γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ψυχικού, ενώ αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή κατηγορούμενος για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σοκαρισμένος εμφανίσθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, όσον αφορά στην κακοποίηση τηςεγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο Action24.

