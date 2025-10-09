Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00, αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Μαζί ανακοίνωσε 24ωρη απεργία και η ΑΔΕΔΥ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».
Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.
Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.
Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ως κυρίαρχα αιτήματα τα εξής:
«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.
