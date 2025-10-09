Τα νεότερα της υγείας των δύο επιβατών από το ατύχημα με αεροσκάφος στο Τατόι – Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο ένας

Οι δύο επιβάτες του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που έπεσε στο Τατόι, παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς του 251 ΓΝΑ.

Αμφότεροι μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους και χθες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤnews, ο ένας εκ των δύο φέρει σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιματώματα και ο δεύτερος σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη. Δεν διατρέχει κίνδυνο ωστόσο η ζωή τους.

Ανθρώπινο λάθος

Εν τω μεταξύ, εμπειρογνώμονας μιλώντας στην Δημόσια τηλεόραση, τόνισε ξεκάθαρα ότι το αεροσκάφος δεν είχε κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον Παντελή Φραγκούλη, οι δύο επιβάτες έκαναν μια πτήση συντήρησης. Η πτήση συντήρησης στον κύκλο του αεροδρομίου είναι όταν «το αεροπλάνο απογειώνεται, κάνει έναν κύκλο γύρω-γύρω σε μία απόσταση περίπου γύρω στο ένα χιλιόμετρο και ξαναέρχεται και προσγειώνεται πάλι το αεροπλάνο. Αυτά, σε ένα ύψος περίπου 1.000 ποδών, ώστε αν πάθει κράτηση ο κινητήρας να μπορεί να προσγειωθεί άνετα στο αεροδρόμιο».

Πτήση συντήρησης σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές πετάνε σε συχνά διαστήματα με τον αρχιεκπαιδευτή προκειμένου να αξιολογηθούν και αυτή ήταν μία πτήση ρουτίνας στην ουσία.

«Αυτή η πτήση υπερέβη τα όρια μιας άσκησης. Δηλαδή έγινε μία άσκηση π.χ. να σβήσουν τον κινητήρα και να προσγειωθεί το αεροπλάνο χωρίς κινητήρα που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που το κάνουμε πάρα πολύ συχνά ώστε αν πάθει κράτηση ο κινητήρας, αν σβήσει ο κινητήρας στον αέρα, να μπορέσει να προσγειωθεί ασφαλώς σε ένα χωράφι, σε ένα διάδρομο. Πιθανόν εδώ υπερέβησαν τα όρια της άσκησης με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην προσγειωθεί ομαλά, αλλά να κάνει μια βαριά, θα λέγαμε προσγείωση. Δηλαδή ή να έσβησε ο κινητήρας νωρίτερα και να ήταν λίγο εκτός του διαδρόμου ώστε να μην πρόλαβε να μπει μέσα σε αυτόν ώστε να προσγειωθεί ασφαλώς στο αεροπλάνο ή έκανε κάποια απότομη κάθοδο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκρατήσουν το αεροπλάνο και να προσγειωθεί με βαριά προσγείωση όπως λέμε» ανέφερε ο εμπειρογνώμονας που πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος ήταν καινούργιο και «πάρα πολύ ασφαλή».

«Ήταν μια άσχημη στιγμή για τους δύο εκπαιδευτές και πρέπει να τονίσουμε ότι για να βγει εκπαιδευτής -ειδικά στην Σχολή Ικάρων- πρέπει να είσαι από τους πολύ καλούς χειριστές αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από την Σχολή Ικάρων» είπε καταλήγοντας.

Διαβάστε επίσης:

Έβγαλε τσεκούρι μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και απειλούσε επιβάτες και οδηγό

Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»