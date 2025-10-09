search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 12:58
ΕΛΛΑΔΑ

09.10.2025 11:06

Έβγαλε τσεκούρι μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και απειλούσε επιβάτες και οδηγό

09.10.2025 11:06
LEOFOREIO NEW

Εφιάλτης για δεκάδες επιβάτες  αστικού λεωφορείου, όταν άγνωστος άντρας οπλισμένος με ένα τσεκούρι, μήκους ενός μέτρου, απειλούσε άλλους επιβάτες.

Ευτυχώς, ο οδηγός του λεωφορείου ενήργησε άμεσα ειδοποίησε τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα ο «τσεκουροφόρος» ενήλικας να συλληφθεί.

Όλα ξεκίνησαν στις 04:20 στην Ερμού, όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου διαπίστωσε ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται έλληνας μεσήλικας οποίος κρατάει τσεκούρι και το κραδαίνει προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.

Αμέσως ο οδηγός κατέβηκε κάτω, ειδοποίησε μια ομάδα αστυνομικών που βρισκόταν στην Ερμού στην πλατεία Μοναστηρακίου και τους υπέδειξε τον επικίνδυνο μεσήλικα.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, όρμησαν πάνω του, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατέσχεσαν το τσεκούρι.

Όπως διαπιστώθηκε το τσεκούρι ήταν ενός μέτρου με αποτέλεσμα ο 51χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Τμήμα της Ομόνοιας. 

Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ναυπακτία: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Επανάληψη αρθροπλαστικής: Προστατεύουν τα φάρμακα αδυνατίσματος;

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Untitled
ΥΓΕΙΑ

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Ανησυχητική αύξηση των ρευματοειδών παθήσεων – Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

tasoulas_doukas_teleti_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση για την Απελευθέρωση της Αθήνας: Διόρθωση πορείας από Τασούλα, θα δώσει το παρών, ναι στην πρόσκληση Δούκα  

trump-rubio-1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ (Video – Photos)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Επανάληψη αρθροπλαστικής: Προστατεύουν τα φάρμακα αδυνατίσματος;

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Untitled
ΥΓΕΙΑ

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Ανησυχητική αύξηση των ρευματοειδών παθήσεων – Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

