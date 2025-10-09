Έβγαλε τσεκούρι μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και απειλούσε επιβάτες και οδηγό

Εφιάλτης για δεκάδες επιβάτες αστικού λεωφορείου, όταν άγνωστος άντρας οπλισμένος με ένα τσεκούρι, μήκους ενός μέτρου, απειλούσε άλλους επιβάτες.

Ευτυχώς, ο οδηγός του λεωφορείου ενήργησε άμεσα ειδοποίησε τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα ο «τσεκουροφόρος» ενήλικας να συλληφθεί.

Όλα ξεκίνησαν στις 04:20 στην Ερμού, όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου διαπίστωσε ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται έλληνας μεσήλικας οποίος κρατάει τσεκούρι και το κραδαίνει προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.

Αμέσως ο οδηγός κατέβηκε κάτω, ειδοποίησε μια ομάδα αστυνομικών που βρισκόταν στην Ερμού στην πλατεία Μοναστηρακίου και τους υπέδειξε τον επικίνδυνο μεσήλικα.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, όρμησαν πάνω του, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατέσχεσαν το τσεκούρι.

Όπως διαπιστώθηκε το τσεκούρι ήταν ενός μέτρου με αποτέλεσμα ο 51χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Τμήμα της Ομόνοιας.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ναυπακτία: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι