Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

Νέες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας και φαινομένων αισχροκέρδειας προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το υπουργείο προσανατολίζεται στην καθιέρωση δύο τιμών για τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. «Επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», είπε ο υπουργός.

Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά. «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε.

