search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 12:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 10:19

Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

09.10.2025 10:19
theodorikakos_2207_1920-1080_new

Νέες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας και φαινομένων αισχροκέρδειας προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το υπουργείο προσανατολίζεται στην καθιέρωση δύο τιμών για τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. «Επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», είπε ο υπουργός.

Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά. «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης

Με σοβαρές ελλείψεις και πολλά κενά ξεκίνησε η σχολική χρονιά – Μεγάλο πρόβλημα η στέγαση για τους εκπαιδευτικούς

Τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος στο Τατόι αναζητά η Πολεμική Αεροπορία – Τα δύο πιθανά σενάρια

Καιρός: Βροχές σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη Ελλάδα με άνοδο της θερμοκρασίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled
ΥΓΕΙΑ

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Ανησυχητική αύξηση των ρευματοειδών παθήσεων – Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

tasoulas_doukas_teleti_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση για την Απελευθέρωση της Αθήνας: Διόρθωση πορείας από Τασούλα, θα δώσει το παρών, ναι στην πρόκληση Δούκα  

trump-rubio-1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ (Video – Photos)

elton-john-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Σερ Έλτον Τζον και η Raye θα ενθουσιάσουν το κοινό στην τελετή του Rock and Roll Hall of Fame

endooikogeneiaki-via_0708_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στον ανακριτή για κακούργημα ο άντρας που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 12:39
Untitled
ΥΓΕΙΑ

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: Ανησυχητική αύξηση των ρευματοειδών παθήσεων – Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

tasoulas_doukas_teleti_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση για την Απελευθέρωση της Αθήνας: Διόρθωση πορείας από Τασούλα, θα δώσει το παρών, ναι στην πρόκληση Δούκα  

trump-rubio-1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ (Video – Photos)

1 / 3