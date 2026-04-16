Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το πτυχίο του κ. Μακάριου Λαζαρίδη από το College of Southeastern Europe” .

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη δικαστική διαμάχη σπουδαστών με το εν λόγω ίδρυμα τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο συγκεκριμένος φορέας απονέμει τίτλους ισότιμους με πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση και την αναγνώριση τέτοιων τίτλων στο δημόσιο πεδίο μεταξύ των οποίων και ο διορισμός του κ. Λαζαρίδη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας το 2007.

Η δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά οκτώ φοιτητές οι οποίοι έχουν καταθέσει αγωγή και μήνυση κατά του συγκεκριμένου ιδρύματος υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκαν ως προς την αναγνώριση των σπουδών τους. Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος Γιώργος Κουντούρης, ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρή οικονομική ζημία αλλά και για βαθιές συνέπειες στην επαγγελματική πορεία των εντολέων του, καθώς οι φοιτητές πίστεψαν ότι θα αποκτούσαν αναγνωρισμένα πτυχία φαρμακευτικής και άλλων επιστημονικών αντικειμένων με επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Τα δίδακτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, κυμαίνονταν από 13.000 έως 15.000 ευρώ ετησίως, ενώ φέρεται να υπήρχαν και πρόσθετες παροχές όπως αναγνώριση μαθημάτων και υποσχέσεις για ταχύτερη ολοκλήρωση σπουδών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε προβολή συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια και σε δημιουργία εικόνας ακαδημαϊκής αξιοπιστίας που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των φοιτητών, δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων.

Καθοριστικό στοιχείο στη δημόσια συζήτηση αποτελούν διαδοχικά επίσημα έγγραφα και πορίσματα που έχουν εκδοθεί από το 2010 και μετά. Μεταξύ αυτών, το πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή της 9ης Αυγούστου 2010 αναφέρει ότι ο τότε φορέας “Southeastern Innovation and Education”, μετέπειτα “American University of Athens”, δεν αποτελεί αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα και ότι η χρήση του όρου “πανεπιστήμιο” είναι παραπλανητική. Όπως επισημαίνεται, δεν υφίσταται σχέση παραρτήματος με αναγνωρισμένο ξένο πανεπιστήμιο, αλλά λειτουργία ανεξάρτητου ιδιωτικού φορέα που απονέμει δικούς του τίτλους σπουδών.

Σε μεταγενέστερο έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, της 23ης Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με όσα επικαλούνται οι εμπλεκόμενοι, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι φορείς δεν δύνανται να απονείμουν τίτλους ισότιμους με πτυχία, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, ούτε βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων. Τα στοιχεία αυτά, όπως σημειώνεται, ενισχύουν το πλαίσιο θεσμικού ελέγχου γύρω από τη λειτουργία τους και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων.

Η υπόθεση των οκτώ φοιτητών έχει ήδη φτάσει στη Δικαιοσύνη, με την αγωγή να έχει συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και την απόφαση να αναμένεται, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο δικηγόρος Γιώργος Κουντούρης εκπροσωπεί όλους τους ενάγοντες, κάνοντας λόγο για υπόθεση με έντονη οικονομική και κυρίως ηθική διάσταση.

Στο ίδιο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο εντάσσονται και παλαιότερες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είχε ζητήσει συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ το Υπουργείο Παιδείας είχε παρέμβει ζητώντας τη σφράγιση εγκαταστάσεων και την παύση λειτουργίας του επικαλούμενο τις διατάξεις για την προστασία του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των σπουδαστών. Ωστόσο το συγκεκριμένο ίδρυμα έβρισκε τρόπο να λειτουργεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η τελευταία φορά που είχε σφραγιστεί ήταν το 2023.

