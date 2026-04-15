Χαλκιδική: Πέθανε ο 84χρονος νεφροπαθής που του είχαν κάνει έξωση την ώρα που έκανε αιμοκάθαρση

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, ο ηλικιωμένος νεφροπαθής που πέρυσι συγκίνησε όλη την Ελλάδα, όταν έδινε μάχη για να μη χάσει το σπίτι του από τα funds στην περιοχή των Νέων Φλογητών της Χαλκιδικής.

Η ιστορία του Θεόφιλου Τσοχουνίδη είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς η υπόθεσή του είχε γίνει ευρέως γνωστή, από τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με έξωση, λόγω δανείου του γιου του, στο οποίο είχε μπει εγγυητής.

Ο ηλικιωμένος Θεόφιλος είχε βρεθεί στον δρόμο, ενώ επέστρεφε σπίτι του από αιμοκάθαρση. Τότε, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του αντίκρισαν όλα τα υπάρχοντά τους στοιβαγμένα στην αυλή.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε οικογενειακή φίλη, η οποία ανέφερε πως η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Διαβάστε επίσης:

