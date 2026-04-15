Εφιάλτης στη Χαλκίδα για 21χρονη: Κατήγγειλε τον πατριό της για ασέλγεια ενώ κοιμόταν

Καταγγελία σε βάρος του πατριού της για ασέλγεια υπέβαλε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) μία 21χρονη στη Χαλκίδα.

Η 21χρονη κατήγγειλε ότι ο πατριός της εισέβαλε στο σπίτι της τα ξημερώματα ενώ εκείνη κοιμόταν.

Σύμφωνα με το eviathema, ο δράστης ασέλγησε σε βάρος της και το θύμα ζήτησε την ποινική δίωξη του.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του άνδρα αφορά τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πατριού της 21χρονης.

Ανατριχιαστικό: Εντόπισαν κούκλα που χρησιμοποιήθηκε για… βουντού στην παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα (video)

Κάηκαν 3 ΙΧ σε κεντρικό δρόμο της Κυψέλης, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Βάρκιζα: 14χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση βότκας