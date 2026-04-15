ΕΛΛΑΔΑ

15.04.2026 12:11

Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για τις παλαιές – Πού θα βρείτε ραντεβού

Συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες αντικατάστασης της παλαιάς ταυτότητας με έκδοση νέας.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κανονισμό όλες οι ταυτότητες των κρατών-μελών της ΕΕ που δε διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Η ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων είναι αυξημένη.

Έτσι, μετά το φρακάρισμα στα ραντεβού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες στη διαδικασία έκδοσης.

Μάλιστα, μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμο ακόμα και σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως σε Παλλήνη, Κερατέα, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Ωρωπό, Πόρο, Σπέτσες κτλ.

Πώς κλείνεις ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, καθώς και ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Αν τα στοιχεία του δεν είναι επικαιροποιημένα στο ΕΜΕπ, μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής.

Το αίτημα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ακυρωθεί ή υποβληθεί εκ νέου έως μία ώρα πριν την έναρξη του ραντεβού.

Η πλατφόρμα αποστέλλει μηνύματα υπενθύμισης στο email του ενδιαφερόμενου, σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, για να προγραμματίσει νέο ραντεβού και να εκδώσει νέο δελτίο.

Βήματα για το Ραντεβού

  1. Είσοδος: Συνδεθείτε στο id.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.
  2. Επιλογή: Επιλέξτε την αστυνομική αρχή που σας εξυπηρετεί (ανεξαρτήτως κατοικίας).
  3. Στοιχεία: Ορίστε το πρόσωπο (ίδιον ή ανήλικο τέκνο άνω των 12 ετών) και εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας.
  4. Οριστικοποίηση: Επιλέξτε διαθέσιμη ημέρα/ώρα και επιβεβαιώστε. Gov.gr +1

Σημαντικές Πληροφορίες:

  • Φωτογραφία: Βγαίνει επιτόπου στο αστυνομικό τμήμα, οπότε δεν χρειάζεται να φέρετε δική σας.
  • Email: Θα λάβετε email επιβεβαίωσης 24 και 2 ώρες πριν το ραντεβού.
  • Ακύρωση/Αλλαγή: Μπορείτε να τροποποιήσετε το ραντεβού έως και 8 ώρες πριν.
  • Διαθεσιμότητα: Αν δεν βρίσκετε άμεσα ραντεβού, δοκιμάστε να ελέγχετε την πλατφόρμα τα μεσάνυχτα, καθώς τότε ανανεώνονται οι διαθέσιμες θέσεις

