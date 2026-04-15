Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για τις παλαιές – Πού θα βρείτε ραντεβού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες αντικατάστασης της παλαιάς ταυτότητας με έκδοση νέας.
Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κανονισμό όλες οι ταυτότητες των κρατών-μελών της ΕΕ που δε διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.
Η ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων είναι αυξημένη.
Έτσι, μετά το φρακάρισμα στα ραντεβού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες στη διαδικασία έκδοσης.
Μάλιστα, μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμο ακόμα και σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως σε Παλλήνη, Κερατέα, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Ωρωπό, Πόρο, Σπέτσες κτλ.
Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, καθώς και ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας.
Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
Αν τα στοιχεία του δεν είναι επικαιροποιημένα στο ΕΜΕπ, μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
Μετά την υποβολή του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής.
Το αίτημα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ακυρωθεί ή υποβληθεί εκ νέου έως μία ώρα πριν την έναρξη του ραντεβού.
Η πλατφόρμα αποστέλλει μηνύματα υπενθύμισης στο email του ενδιαφερόμενου, σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, για να προγραμματίσει νέο ραντεβού και να εκδώσει νέο δελτίο.
Σημαντικές Πληροφορίες:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.