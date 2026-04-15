Κρατούμενος έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια υπόθεση απάτης με «κέντρο ελέγχου» σωφρονιστικό κατάστημα της Βόρειας Ελλάδας αποκαλύπτει η ΕΛ.ΑΣ., με πρωταγωνιστή έναν 71χρονο κρατούμενο που κατηγορείται ότι οργάνωσε εκτεταμένο μηχανισμό εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είχε δημιουργήσει δύο εταιρείες-«φαντάσματα», μέσω των οποίων εκδιδόταν μεγάλος αριθμός πλαστών παραστατικών. Τα έγγραφα αυτά εμφανίζονταν ως νόμιμα τιμολόγια και διοχετεύονταν σε αγρότες, οι οποίοι τα κατέθεταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξασφαλίσουν παράτυπες επιδοτήσεις.

Σε βάρος του 71χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις Αρχές για απάτη με πλαστά παραστατικά. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, αλλά και για κατασκευή πλαστών ετικετών πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέσω του συγκεκριμένου κυκλώματος εκδόθηκαν τιμολόγια συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 625.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Πρόκειται για διαχειριστή -2- εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι μέσω των ανωτέρω εταιρειών, ο κατηγορούμενος, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως προέκυψε, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρεία συμφερόντων του κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ, προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 185.360,02 ευρώ, προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι, η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος παραστατικών των εταιρειών,

3 σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,

ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,

σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και

αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

