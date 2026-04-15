Κεφαλονιά: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τον θάνατο της 19χρονης – Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως διώκονται οι συλληφθέντες

Σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών μετατράπηκε η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Η αρχική κατηγορία ήταν αυτή της έκθεσης ατόμου σε κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου, ενώ στο Δικαστικό Μέγαρο, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, ελήφθησαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι κατηγορούμενοι φορούσαν και αλεξίσφαιρα.

Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος της 19χρονης προήλθε από ανακοπή καρδιάς.Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εκκρεμούν.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή την Τρίτη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Aπό την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μετέφερε στην πλατεία με τη συνοδεία των άλλων δύο.

Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αργοστολίου.

Ένας από τους νεαρούς καθάρισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου

Στην αποκάλυψη ότι ένας από τους συλληφθέντες μετά τη λιποθυμία της 19χρονης Μυρτώς έκρυψε το κινητό της και καθάρισε τον χώρο που, όπως υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, έγινε χρήση κοκαΐνης προχώρησε η αστυνομία που διερευνά την τραγωδία στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής».

Στην Πάτρα η σορός

Υπενθυμίζεται ότι στην Πάτρα έχει μεταφερθεί η σορός της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε λυπόθυμη και τελικά ξεψύχησε, έξω από ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά.

Τα τρία πρόσωπα που έχουν συλληφθεί -ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ένας 23χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών- αντιμετώπιζαν κατηγορία έκθεσης ατόμου σε κίνδυνο, ωστόσο ήδη το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε.

Οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κατηγορούν τον αρσιβαρίστα για τα ναρκωτικά

Οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ο 22χρονος και ο 26χρονος, φέρονται να κατηγορούν τον πρώην αθλητή για τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο «φως» οι δύο άνδρες είπαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην αθλητής ήταν αυτός που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο αν ήταν μαζί τους στο ξενοδοχείο, μαζί με την 19χρονη ή αν απλά τους πήγε τις ουσίες, όπως τον κατηγορούν.

Να σημειωθεί πως ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης στους Παίδες, εγκατέλειψε τον αθλητισμό πριν μία 4ετια και είναι μόνιμος κάτοικος στο νησί. Πριν ένα χρόνο περίπου είχε συλληφθεί πάλι για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του.

Η ανάρτηση του ξενοδόχου που πήγε η 19χρονη

Σημαντική λεπτομέρεια είναι και η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του καταλύματος που είχε πάει η 19χρονη με τους κατηγορούμενους. Σε ανάρτησή του τόνισε πως δέχτηκε τηλεφώνημα για άμεση κράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αν και δεν διευκρινίζεται το ποιος έκανε την κράτηση, ο ιδιοκτήτης αναφέρει ότι από τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι εκτός της κοπέλας μπήκαν στο κατάλυμα άλλα δύο άτομα (ο 22χρονος και ο 23χρονος) τα οποία ωστόσο δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες.

Περίπου στις 04:30 απομάκρυναν την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση και 45 λεπτά μετά αποχώρησε το πρόσωπο που έκανε το check-in.

Η ανάρτηση του ξενοδόχου

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο κατάλυμα μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 ατομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

