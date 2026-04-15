Κεφαλονιά: «Την παρατήσαμε εκεί μόνη της» – Τα μηνύματα που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών για τον θάνατο της 19χρονης 

Τρία άτομα συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 14/4, χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων (26, 23 και 22 ετών) έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο, αλλά ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι αφού εγκατέλειψαν τη Μυρτώ έστειλαν μήνυμα σε φίλη της για την ενημερώσουν για την τοποθεσία, όπου την άφησαν. «Την έχουμε αφήσει», έγραφε το πρώτο μήνυμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, και το δεύτερο «την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της».

Η φίλη της Μυρτώς ενημέρωσε την οικογένεια της, αλλά και την αστυνομία. «Σκότωσαν το παιδί και το πέταξαν στον δρόμο. Το παιδί το πήραν και αντί να το αφήσουν έξω από την πόρτα του νοσοκομείου. Ήταν 3 ώρα νύχτα. Το βρήκαν το πρωί στην πλατεία και ήταν ζωντανό», είπε ο πατέρας της 19χρονης στον τηλεοπτικό σταθμό.

Εντωμεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να βγαίνει από το νοικιασμένο δωμάτιο ο τρίτος συλληφθέντας.

Το χρονικό των συλλήψεων και ο ρόλος του βιντεοληπτικού υλικού

Το απόγευμα της Τρίτης ένας 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, όπου και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Όπως προκύπτει από υλικό καμερών ασφαλείας, ο 23χρονος είχε συνοδεύσει τους δύο φίλους του μέχρι την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, σημείο όπου η 19χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Νωρίτερα το μεσημέρι οι αστυνομικές Αρχές στην Κεφαλονιά προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη νεαρών, ηλικίας 22 και 26 ετών. Η εμπλοκή τους προέκυψε έπειτα από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφονται μαζί με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγη ώρα πριν εκείνη καταλήξει.

Καταλυτικής σημασίας για την πορεία της έρευνας αποδείχθηκε το υλικό από τις κάμερες της περιοχής, το οποίο κατέγραψε τόσο τη μεταφορά της νεαρής γυναίκας από κοντινό κτίριο προς την παιδική χαρά όπου εντοπίστηκε, όσο και την παρουσία των τριών νεαρών μαζί της λίγο πριν ξεψυχήσει.

Τι υποστήριξαν οι τρεις συλληφθέντες

Στις καταθέσεις στις Αρχές, οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι η 19χρονη είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου, όπου μετέβησαν όλοι μαζί. Εκεί, όπως ισχυρίζονται, έγινε χρήση κοκαΐνης από όλη την παρέα.

Παράλληλα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί και μεταφέρει στο δωμάτιο ο 26χρονος. Όταν, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, η κατάσταση της νεαρής κοπέλας επιδεινώθηκε, φέρονται να πανικοβλήθηκαν και αντί να καλέσουν άμεσα βοήθεια, τη μετέφεραν και την εγκατέλειψαν στην κεντρική πλατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, η 19χρονη είχε ακόμη σφυγμό. Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα, κατέληξε στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς.

