ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 12:48
Αργοστόλι: 18χρονη πέθανε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης

asthenoforo

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν μια 18χρονη κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψησταριά στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, παραλαμβάνοντας τη νεαρή.

Άμεσα τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 18χρονη κατέληξε.

Κεφαλονιά: Το πτώμα της 18χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου, η σορός της 18χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

google_news_icon

tileorasi

petsas_1502_1460-820_new
spider-man_bnd_thumbnail_16x9_generic_texted_dom_official_trailer_v2_txtlss (1)
ioannis-papazisis-new
hormuz_tankers_new
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

tileorasi

petsas_1502_1460-820_new
spider-man_bnd_thumbnail_16x9_generic_texted_dom_official_trailer_v2_txtlss (1)
