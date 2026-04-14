Αργοστόλι: 18χρονη πέθανε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν μια 18χρονη κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψησταριά στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, παραλαμβάνοντας τη νεαρή.

Άμεσα τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 18χρονη κατέληξε.

Κεφαλονιά: Το πτώμα της 18χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου, η σορός της 18χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

