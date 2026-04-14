Τροχαίο στους Παξούς: Στη ΜΕΘ ο 17χρονος συνεπιβάτης του 15χρονου που σκοτώθηκε – Υποβάλλεται σε αλλεπάλληλα χειρουργεία

Σε αλλεπάλληλα χειρουργεία υποβάλλεται ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής, που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 15χρονος οδηγός.

Ο 17χρονος φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα δίνοντας τη δική του μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, ο ανήλικος οδηγός, ενώ κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο σε απότομη στροφή, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη αρχικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί δείχνουν ότι ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεπιβάτης του δεν φορούσαν κράνος.

«Θέλω να τον ξαναδώ»

Η οικογένεια του 15χρονου βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης. Η αδελφή του θύματος δήλωσε στο Mega: «Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό».

«Είχαν βγει βόλτα»

Από την πλευρά του, ο θείος του 15χρονου ανέφερε: «Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο».

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, ο 15χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ δεν φορούσε κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος. Οι διασώστες μετέφεραν τον ανήλικο εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 17χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

