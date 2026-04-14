Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μάντρα και σε δέντρο

Το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας.

Το αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε μάντρα και στη συνέχεια σε δέντρο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Αβάντων στην Εύβοια.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης

