search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 07:41

Ληστεία σε περίπτερο: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος υπάλληλος – Αναζητούνται δύο δράστες (video)

φωτογραφία αρχείου

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ο 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας το απόγευμα της Δευτέρας (13/4).

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε, από τις μαχαιριές που δέχτηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, όταν το περίπτερο στο οποίο εργαζόταν ο άτυχος άντρας έγινε στόχος ληστών.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από δράστη που τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος με τουρνικέ εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα, η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε ο φίλος του θύματος, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια να σφραγίσει το περίπτερο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3