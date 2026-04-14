Kαιρός: Άστατη η επιστροφή… με άρωμα Σαχάρας!

Χρόνια Πολλά σε όλους! Επιστρέφουμε από τις διακοπές του Πάσχα και, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι γυρίσαμε στις βάσεις μας με έναν ουρανό μουντό, τα νέα από το μέτωπο του καιρού είναι αισιόδοξα. Αν ρίξουμε μια ματιά στην πορεία του υδραργύρου αυτόν τον μήνα, θα δούμε ότι χωρίζεται σε τρεις πολύ καθαρές φάσεις. Αφήσαμε πλέον πίσω μας τη «βουτιά» της δεύτερης φάσης, εκείνο το σύντομο αλλά αισθητό κρύο που μας ανάγκασε να βγάλουμε πάλι τα παλτό την ημέρα της Ανάστασης, και πλέον μπαίνουμε οριστικά στην τρίτη φάση. Σε αυτή τη νέα περίοδο, η καμπύλη της θερμοκρασίας παίρνει την ανηφόρα και σταθεροποιείται σε επίπεδα πολύ πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή, δείχνοντας ότι η άνοιξη εγκαθιδρύεται πλέον για τα καλά.

Ήδη από την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, οι νοτιάδες έκαναν αισθητή την παρουσία τους, ανεβάζοντας το θερμόμετρο σε εντυπωσιακές τιμές. Τη Δευτέρα 13/04, οι μέγιστες θύμισαν πρόωρο καλοκαίρι, με την Ηγουμενίτσα να αγγίζει τους 27 βαθμούς και πολλές περιοχές της Ηλείας, όπως το Φράγμα Πηνειού και η Ωλένη, αλλά και της Θεσπρωτίας και της Αιτωλοακαρνανίας, να ξεπερνούν τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το σκηνικό της ζέστης θα μας συνοδεύσει τις επόμενες ημέρες, κάνοντας την επιστροφή στα κοντομάνικα αναγκαία, παρά τη συννεφιά που θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Βέβαια, αυτή η άνοιξη έρχεται «πακέτο» με το άρωμα της Σαχάρας. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται έντονη μέχρι την Πέμπτη, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυξημένη γύρη της εποχής, καθιστά την ατμόσφαιρα κάπως ανθυγιεινή, ειδικά για όσους ταλαιπωρούνται από αλλεργίες. Είναι μια εβδομάδα που θα δούμε λασποβροχές και τοπικές αστάθειες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το Ιόνιο, οπότε το πλύσιμο των αυτοκινήτων καλό είναι να αναβληθεί για λίγες μέρες ακόμα.

Για την Τρίτη, ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ αργότερα δεν αποκλείονται σκόρπια ψιλόβροχα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Επιπλέον, τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην Αττική περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες όσο βαδίζουμε προς το βράδυ ενδέχεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές ή ψιχάλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, με αρκετή συννεφιά και αυξημένη υγρασία. Προς τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για σκόρπια ψιλόβροχα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η εβδομάδα θα συνεχιστεί στο ίδιο μοτίβο «ζεστής μουντάδας» μέχρι την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τη νότια Ελλάδα. Από την Πέμπτη όμως η κυκλοφορία αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, γεγονός που θα βοηθήσει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη. Παρόλα αυτά, οι υψηλές πιέσεις πάνω από την Ευρώπη θα λειτουργήσουν ως «ασπίδα», κρατώντας τον υδράργυρο σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά, χαρίζοντάς μας ένα πολύ θερμό φινάλε για την εβδομάδα παρότι άστατο.

Διαβάστε επίσης:

