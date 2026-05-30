search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 15:39

Κλειστό το αλπικό πέρασμα του Μπρένερ λόγω διαμαρτυρίας των κατοίκων

30.05.2026 15:39
alpeis

Κλειστό θα παραμείνει μέχρι αργά το βράδυ το αλπικό πέρασμα Μπρένερ, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αυστρία και την Ιταλία, λόγω κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση από τα διερχόμενα οχήματα.

Ο αποκλεισμός του Μπρένερ, ο οποίος αποτελεί και το σημαντικότερο σύνδεσμο της Γερμανίας με την Ιταλία διασχίζοντας τις ‘Αλπεις μεταξύ Ίνσμπρουκ και Μπολζάνο, ξεκίνησε στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) για τα φορτηγά και στις 12:00 για τα ΙΧ, ενώ κλειστός παραμένει και η παράλληλη περιφερειακή αρτηρία. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για την τοπική κίνηση και για όποιον μπορεί να αποδείξει ότι έχει κράτηση σε ξενοδοχείο της περιοχής, αλλά και για τους ποδηλάτες. Για την ώρα οι αρχές αναφέρουν ότι δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη αύξηση της κυκλοφορίας στις παρακείμενες εναλλακτικές διαδρομές, προειδοποιούν ωστόσο τους ενδιαφερόμενους για ενδεχόμενες καθυστερήσεις εντός της ημέρας. Ο δρόμος θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) στην αυστριακή πλευρά και μία ώρα αργότερα στην πλευρά της Ιταλίας.

Οι κάτοικοι της κοιλάδας Στουμπάι διαμαρτύρονται με τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Μπρένερ για την επιβάρυνση της περιοχής τους από τον τεράστιο όγκο κυκλοφορίας, κυρίως φορτηγών οχημάτων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με την Αυστριακή Ένωση Μεταφορών (VCÖ), το 2025 πέρασαν από το Μπρένερ 2,4 φορτηγά, ενώ “μόνο” 860.000 φορτηγά χρησιμοποίησαν τις διαδρομές της γειτονικής Ελβετίας, η οποία, ιδίως για τις εμπορευματικές μεταφορές, δίνει έμφαση στους σιδηροδρόμους.

Διαβάστε επίσης:

Λάος: Διασώθηκαν 4 ακόμη άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί για 10 μέρες σε σπήλαιο

Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου (Video)

«Στον Κλίβανο» η Δυτική Ευρώπη: Νεκροί και κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε πολλές πόλεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flionis (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παίζει ο Φλιώνης με Ολυμπιακό, παρά την απώλεια του πατέρα του

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Μειώνονται σταδιακά οι τιμές, πότε θα φανεί στην αντλία

hatzisavvas-grafeio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

feggari new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε και πώς θα απολαύσουμε την εντυπωσιακή πανσέληνο του Μαϊου

ayatollah_mojtaba_khamenei_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Χαμενεΐ κατά Τραμπ: Προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά – Άλλοι οι στόχοι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

turkish_navy_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:32
flionis (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παίζει ο Φλιώνης με Ολυμπιακό, παρά την απώλεια του πατέρα του

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Μειώνονται σταδιακά οι τιμές, πότε θα φανεί στην αντλία

hatzisavvas-grafeio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

1 / 3