Βουλιαγμένη: Amber alert για την αρπαγή 6,5 ετών αγοριού από τον πατέρα του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την αρπαγή του ανήλικου Ιάσονα από τον πατέρα του.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 12/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Ιάσονα Κάι Μπογέα Γκέιλ, 6,5 ετών, από την περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής και έκτοτε τα ίχνη τους αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Ιάσονας Κάι (ον.) Μπογέας Γκέιλ (επ.) έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1.27μ. και είναι 28 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

