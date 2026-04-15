Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

Ένταση προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν κτηνοτρόφοι που ζητούν λύση στο θέμα του αφθώδους πυρετού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών με εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και ευπαθή.

Συγκεκριμένα, κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος -Μυτιλήνη «Blue Star Patmos», στις 12 το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, κάποια από τα οποία ευπαθή, ενώ επιτράπηκε η αποβίβαση μόνο επιβατών, ΙΧ αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά προϊόντα.

Μέσα στο πλοίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για Χίο και Πειραιά, παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Άγνωστο παραμένει εάν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο, αφού η χερσαία ζώνη του λιμανιού παραμένει κατειλημμένη εν όψει και του προγραμματισμένου για αύριο μεγάλου συλλαλητηρίου.

Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αφορμή τον αφθώδη πυρετό και αναφέρουν ότι «δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης» ενώ το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους και ειδικότερα:

Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στον κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου. Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος. Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ».

