search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 15:05

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

Mitilini-ktinotrofoi

Ένταση προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν κτηνοτρόφοι που ζητούν λύση στο θέμα του αφθώδους πυρετού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών με εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και ευπαθή.

Συγκεκριμένα, κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος -Μυτιλήνη «Blue Star Patmos», στις 12 το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, κάποια από τα οποία ευπαθή, ενώ επιτράπηκε η αποβίβαση μόνο επιβατών, ΙΧ αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά προϊόντα.

Μέσα στο πλοίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για Χίο και Πειραιά, παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Άγνωστο παραμένει εάν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο, αφού η χερσαία ζώνη του λιμανιού παραμένει κατειλημμένη εν όψει και του προγραμματισμένου για αύριο μεγάλου συλλαλητηρίου.

Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αφορμή τον αφθώδη πυρετό και αναφέρουν ότι «δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης» ενώ το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους και ειδικότερα:

  1. Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στον κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου.
  2. Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος.
  3. Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 55430 new
anapte
ADVERTORIAL

pierrakakis_1504_1920-1080_new
anemogennitries
Δείτε όλες τις ειδήσεις
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
natura
mylonakis vouli 887- new
moufteia-komotinis-123
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

