Ραφήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος, καταζητούμενος για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης στην πατρίδα του

Ένας 26χρονος Τούρκος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (14/04) στη Ραφήνα, δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Σε έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023 επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έτερο ομοεθνή του με αποτέλεσμα τον θανάσιμό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

