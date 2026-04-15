Το μυστήριο του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά και οι βαριές σκιές γύρω από την παρέα της

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Το κουβάρι της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τιςκαταθέσεις των τριών ατόμων που συνελήφθησαν αλλά και από το βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας ξενοδοχείου κοντά στο σημείο που βρέθηκε αναίσθητη η 19χρονη. Ωστόσο τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις να αναμένονται για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της νεαρής κοπέλας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρεις νεαροί άνδρες, οι οποίοι φέρονται να ήταν μαζί με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ. Και οι τρεις έχουν πλέον συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εγκατέλειψαν την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στον δρόμο, αντί να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν οι εμπλεκόμενοι. Ο τρίτος της παρέας, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές, φέρεται να υποστήριξε ότι η νεαρή κατέρρευσε μετά από χρήση κοκαΐνης σε σπίτι, επιχειρώντας παράλληλα να μεταθέσει την ευθύνη στους άλλους δύο. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, όταν η κατάσταση της κοπέλας επιδεινώθηκε, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν έξω «για να πάρει αέρα», μια κίνηση που αποτυπώνεται και σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται να τη μεταφέρουν αναίσθητη πριν την αφήσουν στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 19χρονης ξεσπούν, ζητώντας δικαιοσύνη και απαντήσεις. Με σπαρακτικά λόγια, κάνουν λόγο για ένα παιδί γεμάτο όνειρα που «δεν πρόλαβε να ζήσει», αφήνοντας αιχμές για τα άτομα που βρίσκονταν δίπλα της τις τελευταίες ώρες της ζωής της.

Το χρονικό της τραγωδίας προκαλεί ανατριχίλα. Η Μυρτώ είχε φύγει από το σπίτι της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες διατηρούσε επικοινωνία με τη μητέρα της. Λίγο αργότερα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η κοπέλα είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά της αλλά και τη σχολική κοινότητα όπου φοιτούσε, με συμφοιτητές και καθηγητές να κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό και αγαπητό κορίτσι που είχε ξεκινήσει να χτίζει το μέλλον του στον χώρο της υγείας. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν και την πορεία της υπόθεσης. Το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών παραμένει ανοιχτό, με την κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη και να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς μια νύχτα διασκέδασης μετατράπηκε σε τραγωδία.

Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα – Για «μήνυμα μίσους» κάνει λόγο ο δήμαρχος (Photos)

Χωρίς ρεύμα Νερατζιώτισσα, Φιλοθέη και Ψυχικό – Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Τι κατέθεσαν οι τρεις συλληφθέντες












