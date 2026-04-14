Χωρίς ρεύμα Νερατζιώτισσα, Φιλοθέη και Ψυχικό – Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Διακοπή ρεύματος σημειώνεται αυτή την ώρα στις περιοχές της Νερατζιώτισσας, της Φιλοθέης και του Ψυχικού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά τις 21:30 το βράδυ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν στη συγκεκριμένη βλάβη.

