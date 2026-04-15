Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς – Βίντεο ντοκουμέντο με τον αρσιβαρίστα να την κουβαλά λιπόθυμη

Διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες (26, 23 και 22 ετών) για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ο αρσιβαρίστας κουβαλάει τη Μυρτώ

Σύμφωνα με τους κατηγορούμενους αφού έκαναν χρήση ναρκωτικών εκδήλωσε συσπάσεις. Ο 26χρονος και ο 22χρονος τη μετέφεραν στην πλατεία του Αργοστολίου και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι τη βρήκαν εκεί.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, φαίνεται ο 26χρονος αρσιβαρίστας να κουβαλάει τη Μυρτώ λιπόθυμη.

Το μήνυμα του 23χρονου

Ο 23χρονος έμεινε στο ξενοδοχείο για να καθαρίσει. Έπειτα κατευθύνθηκε σε καφετέρια του Αργοστολίου, όπου έκρυψε το κινητό της και ενημέρωσε κοινή τους φίλη για την τοποθεσία, στην οποία το είχε αφήσει.

«Στείλε μου μήνυμα αν μπορείς γιατί δεν με αφήνει να στείλω μήνυμα. Το κινητό της Μυρτώς είναι …….. στην καφετέρια αν μπορείς πες σε κάποιον να πάει να το πάρει», έγραφε στο μήνυμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Newsit.

«’Ηρθε αυτός και κατέληξε νεκρή»

Σοκαρισμένος είναι ο σύντροφος της Μυρτώς από τον θάνατο της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν μαζί μέχρι τις 12.

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Όπως λέει ο ίδιος: «Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. Μου λέει ‘θες να βγούμε κατά τις 21:00 η ώρα να πάμε μια βόλτα; Θα σε δω’, μου λέει, ‘λιγάκι;’. Και λέω ‘ναι, βγαίνουμε’. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα να την περιορίσω.

Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει. Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξυπνάω το πρωί. Στέλνω μήνυμα στην Μυρτώ, όπως στέλνω κάθε μέρα και η Μυρτώ εντάξει, δεν θα ξύπναγε, γιατί εγώ ξυπνάω 7 η ώρα. Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ‘πού είναι η κοπέλα σου;’. Λέω ‘σπίτι’. Μου λέει ‘παρ’ την τηλέφωνο’. ‘Γιατί’, του λέω, ‘τι έγινε;’. Λέει ‘δεν είναι διαθέσιμο’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

Και συμπληρώνει: «Όλοι γνώριζαν ότι η Μυρτώ είχε βγει μαζί μου. Ούτε στη φίλη της είχε πει ότι η Μυρτώ είναι με τον Ο… Μόνο εγώ το ήξερα και δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Και προφανώς όταν είδαν το μήνυμα νόμιζαν ότι το έχω στείλει εγώ, ότι κάτι έχω κάνει εγώ. Εντάξει, εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ πολύ πιο πριν. Δηλαδή εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ μετά τις 23:00 – 00:00. Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο …. Γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά. Έφυγε. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα. Εγώ κοιμήθηκα γιατί δούλευα το πρωί. Της λέω ‘έλα μωρέ, να κάτσουμε μαζί σήμερα’, γιατί είχα να την δω και καιρό. Είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Βγαίναμε με τη Μυρτώ ενάμιση μήνα, δύο, ήμασταν κάθε μέρα μαζί, συνεχόμενα μαζί. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».

Κατηγορούν τον 26χρονο για τα ναρκωτικά

Ο 22χρονος και ο 23χρονος, φέρονται να κατηγορούν τον πρώην αθλητή για τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο «φως» οι δύο άνδρες είπαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην αθλητής ήταν αυτός που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο αν ήταν μαζί τους στο ξενοδοχείο, μαζί με την 19χρονη ή αν απλά τους πήγε τις ουσίες, όπως τον κατηγορούν.

Να σημειωθεί πως ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης στους Παίδες, εγκατέλειψε τον αθλητισμό πριν μία 4ετια και είναι μόνιμος κάτοικος στο νησί. Πριν ένα χρόνο περίπου είχε συλληφθεί πάλι για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής».

Διαβάστε επίσης

