Νέα μεταλλαγμένα: Η Greenpeace κρούει τον κώδωνα το κινδύνου – «Δεν θα ξέρουμε τι τρώμε»

Να μην «περάσουν» οι νέοι κανονισμοί, που αφορούν τους ελέγχους ασφαλείας σε εισαγόμενα στην ΕΕ προϊόντα από Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές, ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συγκεκριμένο ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών στις 21 Απριλίου και αργότερα, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Greenpeace σε ανακοίνωσή της.

Η περιβαλλοντική οργάνωση ζητά από την Ελλάδα «να απορρίψει τον νέο Κανονισμό που θα επιτρέψει να εισαχθούν στην αγορά νέοι μεταλλαγμένοι οργανισμοί που δεν θα υπόκεινται σε δοκιμές ασφάλειας και χωρίς σήμανση» και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας πως «ο κανονισμός που προωθεί το μοντέλο εντατικής χημικής γεωργίας θα επιτρέψει σε πατενταρισμένους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΝΓΤ1) να καλλιεργούνται στην Ευρώπη και στη χώρα μας χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς σήμανση και χωρίς κανόνες ιχνηλασιμότητας».

Στη βάση αυτή, οι καταναλωτές και καταναλώτριες «δεν θα ξέρουν τι τρώνε».

Τι γίνεται όταν τα μεταλλαγμένα φυτά απελευθερώνονται στη φύση

«Τα μεταλλαγμένα φυτά όταν απελευθερώνονται στη φύση μπορούν να προκαλέσουν επιμολύνσεις μέσω της μεταφοράς γύρης και θα επιβαρύνουν τους αγρότες μας που καλλιεργούν συμβατικά και βιολογικά προϊόντα αφού στη φύση δεν υπάρχουν σύνορα» σημειώνει.

Σήμερα σε 25 από τα 27 Ευρωπαϊκά κράτη δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά.

«Το γεγονός ότι ο νέος υπουργός διετέλεσε μεταξύ άλλων και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δίνει την ελπίδα ότι η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος επιλογής για τους ευρωπαίους πολίτες δεν θα τον αφήσει αδιάφορο. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων παγκόσμιων κρίσεων — που, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Μέση Ανατολή, προκαλούν ενεργειακή αστάθεια και εντείνουν τη διατροφική κρίση — η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να προωθεί τη βιώσιμη τοπική γεωργία χωρίς μεταλλαγμένα», δήλωσαν οι οργανώσεις.

«Η λύση στην παράδοση»

Η Greenpeace τονίζει σε ανακοίνωσή της πως «πριν 20 χρόνια καταφέραμε να κρατήσουμε την Ελλάδα καθαρή από καλλιέργειες μεταλλαγμένων. Τώρα, αντιμετωπίζουμε παρόμοιο κίνδυνο και χρειάζεται να είμαστε ξανά ενωμένοι. Η λύση είναι στην παράδοσή μας: στα εποχικά και τοπικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, που σέβονται τη γη».

«Για να έχουμε ασφαλή, επαρκή, υγιεινή τροφή για όλους, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο παραγωγής και εμπορίου της τροφής που θα ενδυναμώνει τους τοπικούς παραγωγούς που σέβονται τις καλλιέργειές τους και τους συνανθρώπους τους, θα διατηρεί τους ήδη ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και διαφάνειας για τα νέα μεταλλαγμένα και θα θέσει αυστηρούς περιορισμούς στη σπατάλη φαγητού» καταλήγουν.

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

Κλιματική αλλαγή και αφρικανική σκόνη – Οι κίνδυνοι για την Ευρώπη



