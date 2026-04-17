ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:55
Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

japan_heat

Οι ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών που φθάνουν τους 40°C και άνω θα χαρακτηρίζονται πλέον «αφόρητα ζεστές» στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), καθώς εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά σε όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποιώντας τον νέο όρο “kokusho-bi” (αφόρητα ζεστή ημέρα), η JMA θα ευαισθητοποιεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, εξήγησε η υπηρεσία.

Την περασμένη χρονιά, η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι από την έναρξη συλλογής των δεδομένων αυτών το 1989, με αύξηση των θερμοκρασιών να παρατηρείται παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πώς έγινε η επιλογή

Για να δημιουργήσει αυτή τη νέα κατηγορία, η JMA έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και έλαβε απαντήσεις από 478.000 ανθρώπους πριν υιοθετήσει τον όρο «αφόρητα ζεστή» που προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ή “cho-mosho-bi”, ενώ μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει «σάουνα», η «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» ή «πύρινη ημέρα», σύμφωνα την JMA.

Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να προστεθεί στους όρους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 25°C και άνω («θερινή ημέρα»), 30°C και άνω («ημέρα του κατακαλόκαιρου») και 35°C και άνω («εξαιρετικά ζεστή ημέρα»).

google_news_icon

xamogelo_252863_120104
japan_heat
vissi-new
gata-gataki
opap_game_time_adv
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
tina new
DEMIRIS-12-NEW
lazaridis makarios
xamogelo_252863_120104
japan_heat
vissi-new
