ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:35
Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

Ένα ακόμη άλυτο μυστήριο του Ειρηνικού Ωκεανού, έρχεται στο φως της επιφάνειας καθώς ερευνητές εντόπισαν έναν αρχαίο πυθμένα σε βάθος 3.000 μέτρων.

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη εικόνα η οποία δείχνει έναν σχηματισμό από κίτρινα τούβλα σαν μία μορφή δρόμου.

Το εύρημα εντοπίστηκε αρχικά το 2022 βόρεια της Χαβάης, ωστόσο η ιστοσελίδα sciencealert,το έφερε τώρα στην επιφάνεια λόγω της αποστολής ερευνητικού σκάφους στην υποθαλάσσια οροσειρά Λίλι Ουοκαλάνι.

Αυτό που αντίκρισαν οι ερευνητές ήταν ιδιαίτερα περίεργο και λόγω του βάθους στο οποίο βρέθηκε, αλλά και εξαιτίας ενός μοτίβου που δεν είχαν ξαναδεί.

Το τείχος από τα τούβλα είχε τέλειες ορθές γωνίες με ρωγμές, δίνοντας την αίσθηση πως πρόκειται για έναν καλά δουλεμένο λιθόστρωτο δρόμο.

Παρά τον ενθουσιασμό ωστόσο, το αποτέλεσμα της έρευνας… προσγείωσε τους επιστήμονες. Ο σχηματισμός αποδείχθηκε πως ήταν ένα μέρος από μία αρχαία ηφαιστειακή ροή που είχε δημιουργήσει ένα πέτρωμα με γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία σε μια πρώτη όψη νομίζει κανείς ότι είναι ανθρώπινη κατασκευή. Αντ’ αυτού, πρόκειται για απλή υποθαλάσσια ηφαιστειακή δραστηριότητα…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

