Τεράστια κενά και μεγάλες ελλείψεις χαρακτηρίζουν μία ακόμη σχολική χρονιά, καθώς ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων και τα προβλήματα παραμένουν, παρά τις δεσμεύσεις υπουργείου Παιδείας και κυβέρνησης για κάλυψη των αναγκών.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται κενά σε εκπαιδευτικούς και παράλληλη στήριξη στα ολοήμερα τμήματα, συγχωνεύσεις τμημάτων, υπεράριθμα τμήματα, χαμένες διδακτικές ώρες, εκατοντάδες χαμένα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών και κτιριακά ζητήματα.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είχε αναφέρει ότι 1η Οκτωβρίου θα βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, μεταφέροντας την αγανάκτηση γονιών και μαθητών, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη (9/10) στη 1 το μεσημέρι.

Παράλληλα, όπως καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, είκοσι μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, χιλιάδες προβλήματα παραμένουν άλυτα. Περισσότεροι από 3.500 μαθητές μέσα στην Αττική δεν έχουν εξασφαλισμένη μετακίνηση προς τα σχολεία τους, καθώς «το κράτος αναθέτει τη μεταφορά σε ιδιώτες, οι οποίοι ζητούν περισσότερα χρήματα, με αποτέλεσμα να μένουν οι μαθητές χωρίς λύση».

Μεγάλες ελλείψεις στην Κρήτη

Στα Χανιά καταγράφονται εκατοντάδες κενά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια κάτι που οδηγεί σε χαμένες ώρες και αποδυναμωμένα τμήματα ένταξης, όπως καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Μιλώντας στο topontiki.gr, ο κ. Γιάννης Μαρινάτος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, αποκάλυψε ότι στις αρχές Οκτώβρη υπάρχουν 66 κενά στη γενική αγωγή και 93 στην ειδική.

Όπως είπε «τα κενά είναι τεράστια, λείπουν σχολικοί νοσηλευτές, ενώ πολλά σχολεία δεν έχουν καν τα απαραίτητα κονδύλια για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Πιο έντονο είναι το πρόβλημα στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου. Τα πράγματα στην πόλη είναι λίγο καλύτερα. Μαθητές δεν διδάσκονται βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως ξένες γλώσσες, γυμναστική, μουσική ή και καλλιτεχνικά».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάτος σημείωσε πως αυτή την περίοδο τρέχει μια μικρή φάση πρόσληψης, αλλά και αυτή είναι για να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών που έγιναν πριν από λίγες ημέρες.

Τέλος, κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών. «Έχουμε ενημερώσει πολλές φορές για τα κενά, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δυστυχώς, πάμε σε μια κανονικότητα ότι θα λειτουργούν τα σχολεία με υποστελέχωση», κατέληξε.

Πρόβλημα η στέγαση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Δουλουφάκης τόνισε ότι τα κενά στα σχολεία είναι μεγάλα, ιδιαίτερα στην παράλληλη στήριξη, τη στιγμή που παιδιά μένουν εκτός του ολοήμερου σχολείου, ενώ μαθητές της Γ’ δημοτικού γυρνούν μόνοι τους σπίτι, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετακίνησης.

Ο κ. Δουλουφάκης εστίασε στο πρόβλημα της μονιμότητας, λέγοντας πως το κράτος βασίζεται στους αναπληρωτές, οι οποίοι και φέτος έμαθαν 2 ημέρες πριν που θα τοποθετηθούν. «Οι αναπληρωτές αλλάζουν συνέχεια σχολεία, με αποτέλεσμα εκεί που αναπτύσσεται μια σχέση με το παιδί, αυτή να διακόπτεται απότομα», πρόσθεσε.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η στέγαση των εκπαιδευτικών. Ειδικά σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο υπάρχουν παραιτήσεις εκπαιδευτικών ή άλλοι δεν παρουσιάστηκαν, αφού ήταν ακριβά τα μεταφορικά, αλλά κυρίως η στέγαση.

«Πολλοί εκπαιδευτικοί φιλοξενούνται στην αρχή μέχρι να βρουν σπίτι, ενώ πέρυσι έμεναν ακόμη και σε σκηνές. Επιπλέον, το μέτρο της επιδότησης ενοικίου δεν έχει ενεργοποιηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου», ανέφερε.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, την ώρα που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τον θεσμό της οικογένειας, εντούτοις δεν κάνει απολύτως τίποτα για να τον στηρίξει.

