ΕΛΛΑΔΑ

22.09.2025 22:01

Πώς δικαιολογεί το υπουργείο Παιδείας τα κενά στα σχολεία

sxoleio

Για τους χιλιάδες διορισμούς, τα κενά που ακόμη υπάρχουν στα σχολεία αλλά και τις άδειες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μίλησε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης.

«Από 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί» είπε ο κ. Βλάσης εξηγώντας ότι στις αρχές Σεπτέμβρη «ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. 24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά. Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν» παραδέχτηκε επισημαίνοντας ωστόσο ότι πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς «δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους» με αποτέλεσμα «σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια ( ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.)» «Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά» αποκάλυψε ο κ. Βλάσης στη συνέντευξή του στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.

Πρόκειται για «δύσκολη εξίσωση» υποστήριξε ο ίδιος αφού όπως είπε «αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται κάτι που δε μπορούμε να το προβλέψουμε. Μέχρι την Πέμπτη πάντως «Θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά».

«Πιστεύουμε στην αξία και δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάνουμε ότι μπορούμε για να την αναβαθμίσουμε και να αυξήσουμε τη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας» τόνισε ο κ. Βλάσης επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αλλάξει το να είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιλογή του παιδιού όταν δεν καταφέρνει να πετύχει σε κάποιο πανεπιστήμιο. «Βλέπουμε πολλά επαγγέλματα που προκύπτουν από ανώτατα πανεπιστήμια που είναι καλές σπουδές με ωραία πτυχία που δεν έχουν όμως επαγγελματική αποκατάσταση. Πιο δύσκολα θα βρει δουλειά ο φιλόλογος ή ο θεολόγος από τον ηλεκτροσυγκολλητή… Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολύ ελκυστικά επαγγέλματα που περιμένουν να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες πληρώνοντας μάλιστα αδρά, πάνω από 3.000 ευρώ μισθό το μήνα. Επενδύουμε σ’ αυτό. Θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό» σημείωσε.

«Υπάρχει πράγματι νομικό κενό» παραδέχτηκε ο κ. Βλάσης όταν ρωτήθηκε για τα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν σήμερα χωρίς θεσμικό πλαίσιο και επίσημη εποπτεία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτή τη στιγμή γίνεται όλη η συλλογή πληροφοριών προκειμένου η Υπουργός να νομοθετήσει. «Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα έρθει για ψήφιση» είπε ο κ. Βλάσης.

