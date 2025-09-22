search
22.09.2025 20:18

Αιματηρό περιστατικό στο Άργος Ορεστικό: Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

22.09.2025 20:18
Συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά της πόλης, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ,  ένας αλλοδαπός άνδρας 24 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι, σε έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Άργος Ορεστικό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρονται να λογομάχησαν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και τον δράστη να τραυματίζει σοβαρά τον 23χρονο. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Το θύμα σοβαρά τραυματισμένο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, απ’ όπου σε μικρό χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Ο 23χρονος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο της επίθεσης και συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα , συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς φέρει τραύμα από το μαχαίρι στο χέρι.

 Η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή συνεχίζεται.

